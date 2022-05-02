Экономике Германии предрекли «непогоду» из-за эмбарго на российское топливо

Фото: Pixabay

Специалисты спрогнозировали рецессию немецкой экономике из-за подорожания энергетических ресурсов и эмбарго на топливо из РФ. Об этом сообщает N-TV.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии в любом случае выросла бы в 2022 году, однако из-за негативных рисков ситуация может сложиться иначе.

По ее словам, сейчас экономика ФРГ испытывает трудности в том числе из-за нарушений цепочек поставок, коронавирусных ограничений и роста цен из-за конфликта на Украине.

Экономический эксперт Вероника Гримм, в свою очередь, добавила, что экономику Германии ждет «непогода», так как стоимость энергоносителей может остаться на высоком уровне, передает РИА Новости.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.