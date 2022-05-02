Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономике Германии предрекли «непогоду» из-за эмбарго на российское топливо

Полина Долганова
В мире
Экономике Германии предрекли «непогоду» из-за эмбарго на российское топливо
Фото: Pixabay

Специалисты спрогнозировали рецессию немецкой экономике из-за подорожания энергетических ресурсов и эмбарго на топливо из РФ. Об этом сообщает N-TV.

Главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб заявила, что экономика Германии в любом случае выросла бы в 2022 году, однако из-за негативных рисков ситуация может сложиться иначе.

По ее словам, сейчас экономика ФРГ испытывает трудности в том числе из-за нарушений цепочек поставок, коронавирусных ограничений и роста цен из-за конфликта на Украине.

Экономический эксперт Вероника Гримм, в свою очередь, добавила, что экономику Германии ждет «непогода», так как стоимость энергоносителей может остаться на высоком уровне, передает РИА Новости.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

Экономика Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте