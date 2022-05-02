Teikoku Databank: Более 66 процента японских компаний страдают из-за санкций

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Около 66 процентов японских компаний столкнулись со сложностями на фоне санкций против России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра Teikoku Databank.

Так, 50,4 процента респондентов сообщили, что испытывают сложности с приобретением необходимых объемов материалов. При этом 66,3 процента рассказали, что чувствуют увеличение цен, в том числе на топливо.

Некоторые опрошенные также отметили, что планируют переложить повышение цен на сырье на стоимость конечных продуктов. Такой вариант выбрали 46,9 процента представителей компаний. Еще 20,4 процента ответили, что находятся в поисках альтернативных вариантов решения проблемы, передает РИА Новости.

Некоторые страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.