В МЧС рассказали о самых опасных в России клещах

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Самым опасным из практически 60 имеющихся в России видов клещей является энцефалитный. Об этом рассказали в МЧС РФ.

Уточняется, что переносчиками клещевого вируса энцефалита являются клещи Ixodes persulcatus и Iricinus.

В МЧС уточнили, что если один из вышеперечисленных клещей укусил человека, то пытаться силой оторвать его от тела не рекомендуется. Кроме того, следующие трое суток после укуса необходимо осуществлять экстренную профилактику: дезинфицировать место укуса спиртом и пытаться аккуратно вытянуть клеща с помощью нитки.

Место укуса при этом необходимо обработать йодом.

— Чем быстрее будет обнаружен и удален с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст человеку, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

До этого завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал, как защитить себя от укусов клещей и змей при прогулках в парках и лесах столичного региона. Он отметил, что численность клещей в столичном регионе растет с каждым годом. По словам Самойлова, в подмосковных лесах всего два вида змей: ужи и гадюки. Если гадюка заползла на участок, нужно аккуратно вынести ее за пределы участка при помощи длинной палки.