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Жители Мелитополя начали расплачиваться рублями в магазинах

Анастасия Колоскова
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Жители Мелитополя начали расплачиваться рублями в магазинах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В находящимся под контролем российских военных украинском городе Мелитополь Запорожской области жители стали наравне с гривнами расплачиваться рублями. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили «Известия».

С утра понедельника в местных магазинах начали обновлять ценники. Уточняется, что во время переходного периода горожане смогут сами выбрать наиболее удобную для оплаты валюту.

— На кассе их уже принимают, хотя и относятся к новой валюте пока настороженно. Сторублевые, тысячные купюры здесь видят впервые. Да и цены еще придется отрегулировать, — рассказал корреспондент издания.

Он отметил, что владельцы супермаркетов завышают стоимость продуктов, пытаясь возместить ущерб от простоя, тогда как на рынке продукты продаются по заметно более низкой цене.

Региональные власти обещают повлиять на рост цен и обеспечить денежные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы.

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» рассказал, как живет освобожденный Мариуполь, который пока находится в безвременье между украинским прошлым и республиканским будущим.

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