Названа дата съезда ЛДПР, на котором выберут нового председателя партии

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Съезд ЛДПР, на котором пройдут выборы нового председателя партии вместо ушедшего из жизни 6 апреля Владимира Жириновского, состоится 25 мая. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

— Съезд ЛДПР пройдет 25 мая, — цитирует источник агентство.

Во фракции ЛДПР в Государственной думе ранее сообщали, что дату и место проведения съезда партии огласят после 15 мая.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Депутат почти два месяца до этого провел в Центральной клинической больнице с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В этот же день стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. В партии уточнили, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.