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Врио руководителя думской фракции ЛДПР назначен Слуцкий

Полина Долганова

Общество
Врио руководителя думской фракции ЛДПР назначен Слуцкий
Фото: Пресс-служба Госдумы

Временно исполняющим обязанности руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. Об этом стало известно в среду, 6 апреля.

Уточняется, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.

— Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР решением фракции назначается Леонид Слуцкий, — рассказал источник РИА Новости.

Российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

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