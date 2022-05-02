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Народный календарь. Чего нельзя делать на Радоницу, 3 мая

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать на Радоницу, 3 мая
Фото: Pixabay/Himsan

Радоница, или Радуница, отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели (в некоторых регионах в понедельник). В 2022 году она приходится на 3 мая. Это народно-христианский праздник, день особого поминовения усопших. Название праздника произошло от слова «радость». Оно содержит в себе веру и надежду на воскресение и вечную жизнь.

История праздника

Радоница произошла от языческого праздника «Навий день» — дня поминовения усопших. Народная традиция поминать умерших родственников в понедельник или во вторник Фоминой недели связана с тем, что по богослужебному уставу после Фомина воскресенья (первое воскресенье после Пасхи) по будням в храмах возобновляется прекращавшееся с Великого четверга пение литии по усопшим.

Традиции и обряды праздника

На Радоницу принято поминать умерших близких: молиться за их душу, рассказывать о добрых делах, которые они совершили при жизни. После службы в храмах люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и другими угощениями. Они раздают их нищим, детям и просят помянуть усопших. Такой обряд называется «Христосование с родными». Он символизирует веру в то, что и после смерти близкие люди остаются частью христианской церкви. У кого не получается посетить кладбище, те поминают умерших родственников дома за праздничным столом.

Люди просят у Бога исполнения нематериальных желаний: хорошего урожая, пополнения семьи. Незамужние девушки гадают на суженого.

Чего нельзя делать на Радоницу

В православии на Радоницу запрещается оплакивать усопших и горевать о них — нужно помолиться за их душу и помянуть добрыми словами.

Нельзя громко разговаривать, ругаться, веселиться и курить возле могил родственников, плохо отзываться об умерших. Запрещается поминать усопших водкой и другими алкогольными напитками.

Нельзя посещать кладбища беременным. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы погоды:

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу.

Много шишек на ели — к урожаю пшеницы.

Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.

Сильный и гулкий первый гром — к хорошему урожаю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать на Радоницу, 3 мая

Именины отмечают: Александр, Афанасий, Гавриил, Григорий, Мария, Федор.

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