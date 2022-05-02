Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Задержанный мужчина выпрыгнул из окна в отделении полиции в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Задержанный мужчина выпрыгнул из окна в отделении полиции в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Задержанный по подозрению в грабеже мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа в отделении полиции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в понедельник, 2 мая.

— 1 мая в ОМВД России по Пресненскому району был доставлен гражданин 1996 года рождения, подозреваемый в совершении грабежа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пока подозреваемого вели по коридору четвертого этажа, он внезапно выпрыгнул в окно в попытке скрыться. Однако его замысел провалился, злоумышленника с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. В настоящее время проводится служебная проверка, по ее результатам будет принято решение, передает ТАСС.

В сентябре 2021 года конвоируемый для депортации иностранец убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково. В ходе побега его сообщник сбил полицейского, который попытался догнать беглеца.

После этого СК возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который сбил конвоира, помогая сбежать из-под стражи депортируемому мигранту в аэропорту Внуково. В марте 2022 года стало известно, что расследование данного уголовного дела завершено.

Москва МВД Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте