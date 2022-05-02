Задержанный мужчина выпрыгнул из окна в отделении полиции в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Задержанный по подозрению в грабеже мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа в отделении полиции в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в понедельник, 2 мая.

— 1 мая в ОМВД России по Пресненскому району был доставлен гражданин 1996 года рождения, подозреваемый в совершении грабежа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пока подозреваемого вели по коридору четвертого этажа, он внезапно выпрыгнул в окно в попытке скрыться. Однако его замысел провалился, злоумышленника с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. В настоящее время проводится служебная проверка, по ее результатам будет принято решение, передает ТАСС.

В сентябре 2021 года конвоируемый для депортации иностранец убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково. В ходе побега его сообщник сбил полицейского, который попытался догнать беглеца.

После этого СК возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который сбил конвоира, помогая сбежать из-под стражи депортируемому мигранту в аэропорту Внуково. В марте 2022 года стало известно, что расследование данного уголовного дела завершено.