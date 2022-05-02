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Суд арестовал водителя после смертельного ДТП на Щелковском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Суд арестовал водителя после смертельного ДТП на Щелковском шоссе
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

Измайловский суд Москвы заключил до 30 июня под стражу водителя автомобиля «Мерседес-Бенц С200», спровоцировавшего смертельное ДТП на Щелковском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в понедельник, 2 мая.

— В результате ДТП пассажир, находящийся в автомобиле обвиняемого, скончался на месте от полученных травм. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении.

Водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Уточняется, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля на перекрестке на Щелковском шоссе. Две иномарки столкнулись, в результате чего пассажир одной из машин погиб.

ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Мерседес-Бенц С200». Двигаясь по улице Бирюсинке, он на большой скорости выехал на перекресток Щелковского шоссе на запрещающий сигнал светофора.

29 марта в Москве обнародовали статистику по количеству ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось.

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