ЕК назвала требование России платить за газ в рублях попыткой разделить ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) считает требование России платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в понедельник, 2 мая.

— Решение России прекратить поставки российского газа в Болгарию и Польшу мы (Еврокомиссия — прим. «ВМ») расцениваем как то, что Россия — ненадежный поставщик. Требование России платить в рублях — это попытка разделить ЕС. Мы должны ответить в единстве и солидарности, — сказала чиновник.

По словам Симсон, у ЕК нет информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы были бы платить за энергоресурсы в рублях. Также она не смогла подтвердить информацию об уже совершенных платежах рублями.

Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС в любом случае намерен отказаться от газа из России. Так, его планируют заменить зеленой энергетикой, передает слова Симсон ТАСС.

До этого главный экономист японского банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси заявил, что если российский газ исчезнет с рынка, то Землю ждет конец света. По мнению Кобаяси, если ЕС введет эмбарго на российские энергоносители, то газопроводы будут простаивать.

В ситуации с запретом на российскую нефть такой проблемы не возникнет, так как Россия просто начнет поставлять ее в Китай. Поставщики последнего станут обеспечивать Европу, уточнил он. При этом нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ.