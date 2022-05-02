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США разрешили сделки с Gazprom Germania GmbH до 30 сентября

Евгений Белоусов
В мире
США разрешили сделки с Gazprom Germania GmbH до 30 сентября
Фото: shutterstock

Министерство финансов США разрешило сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября. Это следует из лицензии ведомства, опубликованной в понедельник, 2 мая.

— Настоящая генеральная лицензия не разрешает каких-либо операций, иным образом запрещенных российским законодательством о санкциях за вредную иностранную деятельность, — говорится в документе.

При этом на организацию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50 процентов и более акций, передает РИА Новости.

1 апреля стало известно, что компания «Газпром» вышла из немецкого холдинга Gazprom Germania GmbH и всех его активов, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Решение было принято после появившейся информации об обысках в компании. Мероприятия, как уточнялось, проводились по делу о злоупотреблении монопольным положением.

До этого сообщалось, что проверки в офисах Gazprom Germania и Wingas проводились по делу о роли Газпрома в росте цен на газ осенью 2021 года.

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