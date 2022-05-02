Москвич лишился 16 миллионов рублей при попытке обменять их на доллары

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар Карта всех событий

Представившийся сотрудником банка мошенник похитил у мужчины 16 миллионов рублей, которые тот хотел обменять на доллары. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в понедельник, 2 мая.

Так, в ОМВД по району Хамовники поступило сообщение от мужчины 1989 года рождения, который заявил, что его обманули при попытке обмена рублей на доллары. Пострадавший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и назначил встречу в отделении организации на Зубовском бульваре.

Встретившись со лжесотрудником в комнате переговоров, потерпевший передал ему деньги для обмена. Однако мошенник забрал средства и больше не вернулся.

Потерпевший уточнил, что деньги он получил от родственников с Украины. Теперь сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту произошедшего уголовное дело, передает агентство.

До этого москвичка перевела псевдоброкерам более полумиллиона рублей. По данным ГУ МВД России по Москве, в полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая на Таллинской улице на северо-западе Москвы. Она рассказала, что неизвестные люди ввели ее в заблуждение и предложили поучаствовать в брокерских сделках.