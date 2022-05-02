Серийное производство умных лазерных машин запустили в Зеленограде

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский разработчик оборудования начал серийное производство лазерных технологических комплексов в Зеленограде. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в понедельник, 2 мая.

— Интеллектуальная установка может самостоятельно определять алгоритм работы, исходя из заданных условий и загруженных в нее чертежей. Например, с какой стороны начать резку или сварку детали, — сказал представитель ведомства.

По словам Овчинского, предприятие уже более 20 лет занимается созданием и выпуском промышленных лазерных систем, которые успешно работают на производствах ведущих российских и зарубежных компаний. Такая техника востребована во множестве промышленных отраслей.

Как подчеркнула исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганова, изначально установка была разработана под индивидуальный проект. Однако в связи с проявлением к ней большого интереса было решено наладить серийное производство, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что заслуги сотрудников инновационных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» отметили благодарственными грамотами. Так, сотрудники ОЭЗ получили благодарность за реализацию крупных индустриальных проектов, ввод в эксплуатацию новых площадей, освоение технологий, разработку новой продукции и другие важные достижения.