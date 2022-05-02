Около 14 тысяч человек посетили Северный речной вокзал с открытия навигации

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Северный речной вокзал посетили около 14 тысяч человек с 24 апреля, когда состоялось открытие навигации. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 2 мая.

— Ожидаем, что количество посетителей главной речной гавани города будет только расти, а также возрастет востребованность речных маршрутов, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, за первую неделю судоходства причалы Северного речного вокзала приняли и отправили первые 16 круизных теплоходов. Кроме того, все гости парка могут прокатиться на речных трамвайчиках по акватории Химкинского водохранилища и воспользоваться регулярным водным маршрутом до Захаркова, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России.

30 апреля стало известно, что речной трамвай «Москва-1», который будет следовать по маршруту от Северного речного вокзала до причала в Захаркове, возобновил работу. Так, пассажиры смогут за десять минут добраться с одного берега реки на другой — это в пять раз быстрее, чем на метро или автомобиле.