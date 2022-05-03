Богослов объяснил, почему в Радоницу снятся покойники

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Во вторник, 3 мая, православные христиане отметят Радоницу. В этот день принято приходить в церковь и почитать молитвой память ушедших в мир иной. Народные поверья гласят, что в Радоницу снятся покойники. Теолог Денис Батарчук рассказал «Вечерней Москве», как к подобным поверьям относится Церковь.

По его словам, в народе снам уделяется очень большое значение. В них ищут какие-то пророческие моменты и вещие истории. Однако священники рекомендуют не обращать внимания на сновидения.

— Опытные духовники советуют своим чадам не обращать внимания на сны, потому что в эту историю можно заиграться, — объясняет собеседник «ВМ». — С точки зрения биологии, физиологии и нейронаук, сновидения — все еще не до конца понятая и не совсем изученная вещь. С точки зрения духовных практик, ко снам лучше относится спокойно.

Привязывать сны к календарю не стоит. В Радоницу, действительно, может присниться ушедший из жизни человек, однако этому, как полагает Батарчук, есть научное объяснение.

— На самом деле можно сказать только одно: человеку снится то, в чем он участвует, или то, в чем участвуют его мозг и память, — говорит теолог. — То есть когда человек в течение бодрствования занимается чем-то, то, как правило, это ему и снится. Это совершенно нормальное и научно объясняемое явление.

Богослов также напомнил, что для верующих людей связь с умершими людьми не теряется. Общение с усопшим можно продолжить и после его физической смерти — посредством молитвы об этом человеке. Именно это и принято делать в Радоницу.

О том, чего нельзя делать в Радоницу, 3 мая, — в материале «ВМ».