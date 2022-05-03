Bloomberg: ЕС намерен заместить импорт газа из России энергоресурсами Африки

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Евросоюз будет добиваться активизации сотрудничества с африканскими странами с целью заместить импорт газа из России, пишет информагентство Bloomberg в понедельник, 2 мая, со ссылкой на черновой вариант соответствующего документа ЕС.

Среди стран с большим потенциалом в сфере сжиженного природного газа, европейские чиновники называют Нигерию, Анголу и Сенегал, расположенные в западной части континента.

Евросоюз также намерен подписать меморандум о взаимопонимании с Израилем Египтом, чтобы кратно увеличить поставки «голубого топлива» в европейские государства к лету нынешнего года, пишет РИА Новости.

Помимо этого чиновники из Евросоюза планирует поддержать увеличение в два раза пропускной способности «Южного газового коридора», по которому газ поступает из Азербайджана, до 20 миллиардов кубометров ежегодно.

Соответствующий документ, в котором содержатся вышеуказанные пункты, Еврокомиссия намерена принять уже в этом месяце.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что требование России платить в рублях за газ является «попыткой разделить ЕС»