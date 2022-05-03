Глава МВД Германии порекомендовала гражданам собрать запасы на случай ЧС

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Министр внутренних дел Германии Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала жителям страны собрать дома запас продовольствия и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций.

В интервью местной газете Handelsblatt министр назвала подобные запасы «разумным действием». Она подчеркнула, что и государственные меры гражданской обороны обязаны включать в себя запасы провизии и медицинских препаратов.

Глава МВД ФРГ рекомендовала гражданам обратить внимание на список ведомства по защите населения, который предусматривает набор продовольствия на случай экстренных ситуаций, исходя из расчета потребления одного человека на протяжении десяти дней.

В этом списке: 20 литров воды, 3,5 кг круп, макарон, хлеба, риса и картофеля, 4 кг овощей, 2,5 кг фруктов и орехов, 2,6 литра молока. Помимо этого, в десятидневный запас стоит отложить полтора килограмма мяса, яиц, рыбы, 357 грамм масел, а также другие продукты на собственный вкус жителя Германии, к примеру, шоколад или мед, пишет РИА Новости.

В минувший понедельник, 2 мая, специалисты спрогнозировали рецессию немецкой экономике из-за подорожания энергетических ресурсов и эмбарго на топливо из РФ. Об этом сообщил телеканал N-TV.