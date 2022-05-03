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В Болгарии пригрозили общественными волнениями в случае роста цен на газ

Егор Провоторов
В мире
В Болгарии пригрозили общественными волнениями в случае роста цен на газ
Фото: depositphotos

Федерация промышленных потребителей энергии Болгарии (BFIEC) заявила главе кабинета министров страны Кирилу Петкову, что готова протестовать из-за ожидаемого роста цен на газ, сообщают местные издания в понедельник, 2 мая.

Исполнительный директор организации Ивайло Найденов призвал болгарское правительство сохранить цены на нынешнем уровне или даже снизить их, поскольку местная промышленность не может себе позволить покупать газ по ценам выше апрельских.

В ином случае у федерации не будет другого выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями болгарских работодателей.

В грядущий четверг, 5 мая, Петков намерен встретиться с представителями работодателей по вопросам цен на газ и электричество, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе появилась информация, что Болгарию ожидает разорение и хаос на фоне прекращения поставок газа из России. Об этом предупредили местные эксперты, опрошенные болгарским изданием Dir.bg.

Национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители страны получали электричество и отопление по доступным ценам, а бизнес был обеспечен ресурсами, необходимыми для его нормального функционирования.

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