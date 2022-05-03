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Экс-боевик «Айдара» рассказал о враче, убивавшем раненных ополченцев в ЛНР

Егор Провоторов
В мире
Экс-боевик «Айдара» рассказал о враче, убивавшем раненных ополченцев в ЛНР
Фото: mvs.gov.ua

Врач, состоявший в рядах неонацистского украинского батальона «Айдар», в ходе карательной операции в Луганской народной республике (ЛНР) в 2014 году самостоятельно убивал раненых ополченцев.

Как рассказал РИА Новости бывший боевик группировки Виталий Баштанник, задержанный российскими силовиками на Донбассе, подобная ситуация была замечена в окрестностях города Счастье. По словам плененного радикала, врач с позывным «Док» жестоким образом убивал раненых ополченцев.

— Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот «Док» подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого, — рассказал Баштанник.

В середине марта Минобороны России сообщило, что боевики украинского неонацистского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, расположенного в селе Никольском, держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов была уничтожена.

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