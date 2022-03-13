Минобороны РФ: Боевики «Айдара» держали в заложниках монахов

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Служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

— При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, — цитирует его РИА Новости.

В этот же день Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь».

До этого Министерство обороны России впервые опубликовало точную карту районов Украины, которые контролируют ВС РФ и ДНР на юге. Так, российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волноваха и вышли на рубеж поселений Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. Помимо этого, украинские военные попали в окружение в районе населенного пункта Благодатное. Также на карте заметно, что ВСУ разрабатывают укрепрайоны в поселениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.