Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минобороны РФ: Боевики «Айдара» держали в заложниках монахов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ: Боевики «Айдара» держали в заложниках монахов
Фото: gur.gov.ua

Служащие украинского батальона «Айдар» на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

— При освобождении данного населенного пункта российскими подразделениями часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали, — цитирует его РИА Новости.

В этот же день Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь».

До этого Министерство обороны России впервые опубликовало точную карту районов Украины, которые контролируют ВС РФ и ДНР на юге. Так, российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волноваха и вышли на рубеж поселений Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. Помимо этого, украинские военные попали в окружение в районе населенного пункта Благодатное. Также на карте заметно, что ВСУ разрабатывают укрепрайоны в поселениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Читайте также:
Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настала весна духовная — время покаяния

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян

Важно остаться людьми

Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Все мнения
О проекте