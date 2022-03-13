Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Министерство обороны РФ опубликовало в воскресенье, 13 марта, кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь».
— Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, — говорится в описании к видео.
Кадры с уничтожением были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
До этого участвующий в переговорах России и Украины советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах наметилось движение к компромиссу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.