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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало в воскресенье, 13 марта, кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом «Краснополь».

— Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, — говорится в описании к видео.

Кадры с уничтожением были опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

До этого участвующий в переговорах России и Украины советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах наметилось движение к компромиссу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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