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Боррель заявил о возможном отключении новых российских банков от SWIFT

Александр Афонин
В мире
Боррель заявил о возможном отключении новых российских банков от SWIFT
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз расширит список российских банков, которые будут отключены от международной банковской системы SWIFT. Об этом во вторник, 3 мая, заявил глава европейской комиссии Жозеп Боррель.

— В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти, — сказал он.

Отмечается, что политик не стал уточнять, какие финансовые организации попадут под ограничения, передает РИА Новости.

22 апреля Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не будет вводить централизованный запрет на поставки нефти из России. Это связано с тем, что страны-участники ЕС планируют заблокировать подобное решение при вынесении его на голосование.

13 апреля аналитики японского издания Shukan Gendai сообщили, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективным. По словам экспертов, провал санкционной политики вызван зависимостью западных государств в российских энергоресурсах.

Санкции Жозеп Боррель SWIFT
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