Госдума заявила, что введение четырехдневной рабочей недели возможно в недалеком будущем

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Переход к четырехдневной рабочей неделе в России возможен в недалеком будущем. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов во вторник, 3 мая.

— Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости, — сказал он.

Депутат отметил, что период пандемии показал возможность нормального баланса между работой и свободным временем.

По словам Нилова, главным условием перехода служит поэтапная эволюция. В данном вопросе не рассматривается законодательно-насильственное внедрение. Это вызвано тем, что для отдельных видов и направлений бизнеса подобные перемены означают прямое сокращение прибыли, передает РИА Новости.

В марте руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов в беседе с «ВМ» рассказал о возможности перехода к сокращенной рабочей недели. По мнению эксперта, это может подойти не всем сферам труда.