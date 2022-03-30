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«Подойдет не всем»: сможет ли сокращенная рабочая неделя решить проблему занятости в России

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Подойдет не всем»: сможет ли сокращенная рабочая неделя решить проблему занятости в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Переход на четырехдневный рабочий режим был бы целесообразен для сотрудников офисных предприятий, которые научились работать в период пандемии по принципу гибкого графика. Но такие системы абсолютно неприменимы для крупных промышленных предприятий, которые снабжают рынок продукцией и даже перерыв в один день может привести к большим убыткам. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов.

По его словам, предложение сократить количество рабочих дней для сохранения занятости в России может подойти далеко не всем сферам труда. Такой подход нужно внедрять выборочно и с учетом большого количества нюансов:

— Конечно, никто бы не отказался в России работать в сокращенном режиме, если заработная плата при этом сохранится на прежнем уровне. Такие тенденции наблюдались давно в мировом сообществе и у нас в том числе. И если одна из прежних причин перейти на сокращенный формат была связана с автоматизацией и информатизацией производств, когда лишние руки будут ни к чем. То нынешний переход на четырехдневку может быть вызван как раз с желанием сохранить рабочие места, которые могут сокращаться в связи с санкциями, энергетическим переустройством и резким сокращением рынка сбыта, потребления и производства.

По словам эксперта, сегодня в России наблюдается концептуальное переформатирование экономических отношений. И это естественным образом сказывается на рынке труда:

— Например, введение ограничений по приобретению импортных товаров, должно приводить не к сокращению рабочих мест, а к увеличению. Потому что эти товары нужно чем-то замещать, соответственно, нужно развивать производство, поэтому в данном случае нужно стратегию строить исходя из того, что у нас может не хватить рук на крупных предприятиях.

Эксперт также отметил, что пока в России не наблюдается тотальной безработицы, на данный момент лишилась заработка индустрия развлечений:

— Кто сегодня потерял по большому счету работу? Блогеры! А они ничего ресурсного не производят. Они не производят штанов, металла, машин или хлеб. Экономика и общество ничего не потеряют, если исчезнут источники фейковых информаций, коими блогеры являются.

Формат работы по системе четырех рабочих дней прекрасно можно применить в корпорациях, где действует офисная работа:

— И в период пандемии мы уже научились плавно переходить с одного режима на другой. А на крупных промышленных предприятиях формат работы по системе «четыре рабочих дня» не подходит. В таких местах производство работает беспрерывно, даже если такой формат ввести, то в пятый день тоже нужно найти дополнительных людей, которые закроют смену. Поэтому реализовать соответствующую инициативу на заводах в ближайшем будущем невозможно. В контексте производственной индустрии вопрос с четырехдневкой — это риторический вопрос с большим заделом на будущее.

Объясняется невозможность полномасштабного перехода на тотальную сокращенную неделю разными формами занятости и специфики труда. При этом эксперт уточнил, что при переходе на четырехдневный рабочий график такая форма труда выгодна исключительно для сотрудников, а для работодателя в этом случае нет никаких видимых плюсов, кроме того что придется меньше платить за электричество.

В заключение эксперт добавил, что в глобальном смысле четырехдневка могла бы решить проблему безработицы до внедрения санкции, а при нынешних реалиях нужен подход, при котором все сферы должны работать с двойной силой, а для этого количество кадров нужно увеличить, а не сокращать.

Введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. Ранее такое мнение выразил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

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