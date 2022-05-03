Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и десять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и пять отменили. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и десять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

26 апреля адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть деньги за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата финансовых средств зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

29 апреля стало известно, что Росавиация продлила режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов России, расположенных в центральной части и на юге страны. Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах. Ограничения продлятся до 7 мая.