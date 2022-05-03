Жителям столицы рассказали о спортивной программе фестиваля «Московская весна»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

Фестивальные площадки «Московской весны» приглашают всех, кто придерживается активного образа жизни, любит спорт и не откажет себе в удовольствии сделать зарядку или погонять мяч. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» во вторник, 3 мая.

Так, 3 и 4 мая на улице Хачатуряна с 14:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по петанку. Их также можно будет посетить 5 мая с 12:00 до 14:00 на улице Перерва.

По легенде, в петанк играли еще в Древнем Египте, а сегодня проводятся чемпионаты мира в этом виде спорта. Данная игра требует от участников точности, хорошего владения телом и отличной координации движений.

Помимо этого, 4 мая с 12:00 до 14:00 на улица Перерва состоится мастер-класс по настольному теннису. Участникам покажут, как можно развить игровую и скоростную выносливость.

При этом на спортивной площадке в районе Коптево в парке «Бригантина» 4 мая с 14:00 до 18:00, 6 мая с 16:00 до 20:00 и 9 мая с 14:00 до 18:00 пройдут мастер-классы по футболу. Поклонники этой игры потренируются в технике владения мячом, освоят новые удары, разные виды обманных движений, а также приемы, которые позволяют отобрать мяч у противника и забить гол.

В сквере на улице Хачатуряна 8 мая с 12:00 до 13:00 пройдут авторские тренировки, которые также можно назвать зарядкой на свежем воздухе. На них, как уточняется, приглашают всех желающих.

До этого стало известно, что фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.