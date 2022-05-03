Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Портал Discover Moscow рассказал об устройстве фонтанов

Александр Афонин
Город
Портал Discover Moscow рассказал об устройстве фонтанов
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

К открытию сезона фонтанов портал Discover Moscow и ГБУ «Гормост» поделились секретами их устройства и работы. Об этом сообщили во вторник, 3 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Зачем фонтанам подземелье, как часто меняют воду и кто создает водные картины — в рубрике «За кулисами» на Discover Moscow, — говорится в сообщении.

Основная работа фонтанов проходит в подземельях. Это специальные помещения под резервуарами, в которых специалисты контролируют системы насосов трубопроводов, подпитки, слива и клапанов, регулирующих высоту и наклон струй.

Каждое утро операторы городских служб проверяют чистоту и уровень воды в фонтанах. Помимо этого, специалистам необходимо осмотреть элементы сооружения, очистить фильтры и убрать мусор.

Воду в фонтанах регулярно обновляют. Она должна быть прозрачной, поэтому срок ее циркуляции варьируется от одной недели до месяца.

Подготовка к открытию нового сезона начинается со дня завершения предыдущего. Обслуживающая команда сливает воду из системы труб и осматривает оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля в Москве открылся сезон работы фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Работа Москва Фонтаны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте