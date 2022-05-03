Портал Discover Moscow рассказал об устройстве фонтанов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

К открытию сезона фонтанов портал Discover Moscow и ГБУ «Гормост» поделились секретами их устройства и работы. Об этом сообщили во вторник, 3 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Зачем фонтанам подземелье, как часто меняют воду и кто создает водные картины — в рубрике «За кулисами» на Discover Moscow, — говорится в сообщении.

Основная работа фонтанов проходит в подземельях. Это специальные помещения под резервуарами, в которых специалисты контролируют системы насосов трубопроводов, подпитки, слива и клапанов, регулирующих высоту и наклон струй.

Каждое утро операторы городских служб проверяют чистоту и уровень воды в фонтанах. Помимо этого, специалистам необходимо осмотреть элементы сооружения, очистить фильтры и убрать мусор.

Воду в фонтанах регулярно обновляют. Она должна быть прозрачной, поэтому срок ее циркуляции варьируется от одной недели до месяца.

Подготовка к открытию нового сезона начинается со дня завершения предыдущего. Обслуживающая команда сливает воду из системы труб и осматривает оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 апреля в Москве открылся сезон работы фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.