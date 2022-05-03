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Более 64 тысяч новых адресов появилось в столице с начала года

Александр Афонин
Город
Более 64 тысяч новых адресов появилось в столице с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала года в адресный реестр столицы внесли сведения более чем о 64 тысячах объектов недвижимости. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Согласно законодательству, адрес должен быть присвоен каждому зданию и сооружению, квартире, офису, машино-месту, земельному участку, объекту незавершенного строительства. Всего с начала года новые адреса получили 64,2 тысячи объектов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что за последние шесть лет число объектов недвижимости, имеющих официальный адрес, увеличилось в 43 раза — с 131 тысячи до 5,7 миллиона. Такой показатель обусловлен тем, что в 2016 году услуга по адресации получила статус государственной.

Отмечается, что важным проектом является адресация ТиНАО. Там раньше многие адреса были приблизительными и не давали представления о точном местонахождении. Их привели в соответствии со столичными стандартами и теперь они становятся четкими и понятными, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля стало известно, что все услуги по госрегистрации прав и кадастрового учета в Москве переведут в онлайн до конца года. Это стало возможно благодаря наладившейся совместной работе правительства Москвы и Росреестра.

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