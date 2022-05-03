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Столица сдаст в аренду семь участков в Вороновском

Александр Афонин
Город
Столица сдаст в аренду семь участков в Вороновском
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В поселении Вороновском в ТиНАО столица сдаст в аренду семь участков под строительство частных домов через торги. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 мая.

— Земли под индивидуальное жилищное строительство пользуются популярностью среди граждан и инвесторов. В прошлом году было реализовано 77 подобных земельных участков, 46 из которых сдали в аренду, — рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он отметил, что площадь лотов варьируется от 10 до 20 соток. Участки сдаются на 2,5 года.

За время аренды победителю торгов необходимо построить на участке дом и поставить его на кадастровый учет. Высота здания не должна превышать 15 метров, а максимальная площадь строения зависит от размера участка — от 405 до 790 квадратных метров.

Заявку можно подать до 16 и 23 мая. Торги также пройдут в мае, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 апреля стало известно, что Москва выставила на продажу шесть участков под частные жилые дома. Они расположились в Северо-Западном административном округе и в Троицке.

Недвижимость ТиНАО торг
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