Стартовало благоустройство Конюшковской улицы в центре Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы стартовали в Пресненском районе столицы. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красная Пресня, площади у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская». Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала, — сказал он.

Заммэра добавил, что в зоне работ установлены заграждения с сигнальными лампами, временные дорожные знаки и информационные баннеры. Для удобства и безопасности пешеходов сделаны проходы.

По словам Бирюкова, основная задача проекта — сделать Конюшковскую улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию.

По плану, в ходе работ будут обустроены места для отдыха, оборудованы три современных остановочных павильона, размещены 56 новых фонарей и торшеров.

На финальной стадии проекта будет проведено озеленение: высадят более 50 деревьев, около 40 кустарников, а также увеличат общую площадь газона до 6,7 тысячи квадратных метров.

До этого сообщалось, что специалисты начали благоустройство переулков в центре Москвы. Петр Бирюков отметил, что главная цель проекта — сохранить колорит пространств, а также добавить им комфорта и функциональности.