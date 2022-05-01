Специалисты начали благоустройство переулков в центре Москвы
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Работы сейчас ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке, ранее там провели необходимую инженерную подготовку, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.
Он добавил, что главная цель проекта — сохранить колорит пространств, а также добавить им комфорта и функциональности.
Движение транспорта в переулках закрывать не планируется. Для безопасности москвичей установлены ограждения и временные дорожные знаки, организованы безопасные проходы, размещены информационные баннеры.
Отмечается, что будут проведены работы в четырех прилегающих к переулкам дворах, передает официальный сайт мэра Москвы.
23 апреля стало известно, что в центре Москвы обновят скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича. Работы произойдут в рамках проекта по благоустройству.