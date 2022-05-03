Столичные кондитерские фабрики расширят линейку оригинальной продукции

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Московские кондитерские фабрики непрерывно расширяют ассортимент оригинальной продукции, увеличивают производственную мощность и совершенствуют технологические процессы. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Популярность столичных сладостей растет не только из-за высокого качества и применения современных технологий при производстве, но и благодаря непрерывному поиску новых интересных рецептур, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Начальник цеха фабрики «Красный Октябрь» Михаил Гузь отметил, что в процессе разработки и производства новинок используются инновационные технологические приемы.

Помимо этого, на предприятиях запущено собственное производство какао-масла. Это позволяет контролировать качество изделий от переработки какао-бобов до готовой продукции, а также решает актуальные вопросы импортозамещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столице одобрены первые заявки на гранты для предприятий общепита. Выплаты на общую сумму 11 миллионов рублей выделены на открытие семи новых заведений.