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В Эстонии выступили против отзыва подписи под договором о границе с Россией

Евгений Белоусов
В мире
В Эстонии выступили против отзыва подписи под договором о границе с Россией
Фото: depositphotos

Парламент Эстонии выступил против предложения отозвать подпись под пограничным договором с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Рийгикогу во вторник, 3 мая.

— Пятьдесят три голоса были поданы против инициативы EKRE (Консервативной народной партии Эстонии. — прим. «ВМ»), за принятие этого предложения проголосовали 28 депутатов. Инициатива была отклонена, — говорится в сообщении пресс-службы.

Подобное предложение ранее поступило от оппозиционной Консервативной народной партии.

Партия выдвинула такую инициативу, так как после восстановления независимости территория Эстонии, как и «сухопутная граница с Россией де-юре на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», передает РИА Новости.

Тартуский мирный договор был подписан 2 февраля 1920 года. Согласно ему, Советская Россия первая признала независимость Эстонии и передала ей территории Псковской губернии и правобережье реки Нарова. Однако в 1944 году они вернулись в состав РСФСР.

В начале апреля стало известно, что в Литву, Латвию и Эстонию перестал поступать газ из России. Об этом сообщил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

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