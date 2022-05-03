Москвичам рассказали, как на МЦД помогают маломобильным пассажирам

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оказывают помощь пассажирам с особенностями здоровья, которым сложно передвигаться на городском транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 мая.

Они сопровождают своих клиентов на протяжении всего маршрута. При этом в метро и на наземном транспорте работает ЦОМП метрополитена, а на МЦД — ЦОМП Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Сотрудники ЦОМП ЦППК Юрий Федотов и Иван Харламов объяснили, что они внимательно следят за проходящими мимо людьми в поиске тех, кому необходима помощь. По их словам, в поездках бывают самые разные случаи. Так, однажды их подопечный захотел кофе прямо перед посадкой в поезд. Они отвели его к киоску с кофе и помогли купить напиток, после чего мужчину посадили на следующий поезд.

— Обычно мы издалека узнаем клиента: его сопровождает к нам коллега из ЦОМП метро — в красном жилете с ярким логотипом. С этим пассажиром мы давно знакомы, молодой человек часто к нам обращается, — объяснил Харламов.

ЦОМП был открыт в Московском метрополитене еще в 2013 году. Столичное правительство создает доступную среду для тех, кому необходима помощь во время поездки на городском транспорте, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сотрудники Московского метрополитена организовали раздачу чая, воды, печенья и шоколада на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Еду и напитки можно получить на станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, а также на «Волжской» и «Дубровке» Люблинско-Дмитровской линии.

В дептрансе также добавили, что около закрытых станций дежурят более 200 сотрудников ЦОМП: специалисты раздают листовки с полезной информацией и рассказывают об альтернативных маршрутах.