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Еду и напитки начали раздавать у закрытого участка салатовой ветки метро Москвы

Георгий Соланович
Город
Еду и напитки начали раздавать у закрытого участка салатовой ветки метро Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Сотрудники московского метрополитена организвали раздачу чая, воды, печенья и шоколада на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Чай, вода, печеньки и шоколад: метро угощает пассажиров на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии, — говорится в сообщении.

Так, еду и напитки можно получить на станции метро «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии, а также на «Волжской» и «Дубровке» Люблинско-Дмитровской линии.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы также подчеркнули, что около закрытых станций дежурит более 200 сотрудников ЦОМП — специалисты раздают листовки с полезной информацией и рассказывают об альтернативных маршрутах.

30 апреля столичный дептранс рассказал горожанам, что происходит в метро Москвы по ночам.

Так, когда двери подземки закрыты, работа продолжает кипеть вовсю. Например, сотрудники метрополитена проверяют состояние путей, а за ночь один обходчик обследует около трех километров пути.

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