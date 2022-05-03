В США заявили о нарастании вероятности столкновения великих держав

Фото: Twitter / USNavy

Мир вступает в эпоху большей нестабильности, при которой вероятность столкновения между великими державами лишь растет. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во вторник, 3 мая.

— Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается, — сказал военный.

По его мнению, США приходится противостоять двум великим державам (России и Китаю), каждая из которых преследует цель фундаментального изменения мирового порядка, основанного на правилах. Проведение специальной операции на Украине якобы угрожает безопасности в ЕС и мире, передает слова Милли РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что в военных действиях на стороне Украины принимают участие тысячи иностранцев, в том числе прошедшие специальную подготовку американцы. За Киев воюет в том числе группа Task Force Yankee под руководством Харрисона Джозефовица, который ранее служил в полиции в Чикаго и проходил службу в сухопутных войсках армии Соединенных Штатов.