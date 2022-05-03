Журналист Соловьев посетил Мариуполь с главой ДНР Пушилиным

Фото: Telegram / Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев посетил Мариуполь вместе с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщили в пресс-службе шоу «Соловьев Live» во вторник, 3 мая.

— Владимир Соловьев и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели город, посетили Завод Ильича, морской порт Мариуполя, пообщались на улицах с жителями и российскими военнослужащими, — говорится в сообщении.

Соловьев добавил в своем Telegram-канале, что все подробности о его посещении Мариуполя он расскажет в следующем эфире передачи.

До этого стало известно, что украинская сторона сорвала режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, а военным ДНР пришлось отвечать. Неподалеку от территории комбината слышны выстрелы и разрывы снарядов.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.