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В Росгвардии проверили готовность парадного расчета к 9 Мая

Евгений Белоусов
Общество
В Росгвардии проверили готовность парадного расчета к 9 Мая
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Генерал-полковник Виктор Стригунов проверил готовность парадного расчета Росгвардии к военному параду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 3 мая.

— Стать участником военного парада непросто. Чтобы попасть в расчет парадной роты, военнослужащие проходят строгий конкурсный отбор по весу, росту и строевой выправке, — говорится в сообщении.

Так, в ходе проверки военнослужащие торжественно пронесли знамена войск Национальной гвардии России, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, 290-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР, 230-го Краснознаменного полка войск НКВД СССР, 2-го кавалерийского полка войск ОГПУ, Отдельного артиллерийского Новгородского дивизиона МООП СССР, а также Отдельного пулеметного батальона Сталинградской ордена Ленина стрелковой дивизии войск НКВД. За ними прошли расчеты первой и второй парадной роты, всего в них входит 421 человек.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Среди офицеров парадного расчета находятся самые опытные — подполковник Александр Штрак и майор Александр Логвинов. Это уже 17-й и 16-й соответственно военные парады, в которых они примут участие.

После проверки Стригунов выразил уверенность, что парадный расчет сумеет достойно представить Росгвардию на грядущем параде в честь Дня Победы. Он также пожелал бойцам счастья, добра и успехов в службе.

В День Победы все поезда Центральной пригородной пассажирской компании подадут «Гудок Победы», таким образом они присоединятся к общей акции железнодорожников страны.

В 2022 году компания в сотрудничестве с Музеем Победы впервые подготовила специальную тематическую викторину. Она будет содержать вопросы о роли железной дороги в Великой Отечественной войне и о подвигах железнодорожников.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе проведут свыше 400 мероприятий в период с 30 апреля по 10 мая. По ее словам, они будут посвящены Дню весны и труда, а также Дню Победы.

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