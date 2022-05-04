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Пушков объяснил, с чем связано решение Санду о праздновании Дня Победы в Молдавии

Егор Провоторов
В мире
Пушков объяснил, с чем связано решение Санду о праздновании Дня Победы в Молдавии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков в среду, 4 мая, заявил, что президент Молдавии Майя Санду поменяла свою риторику относительно празднования 9 Мая, посмотрев на опыт соседней Украины.

У себя на канале в Telegram сенатор подчеркнул, что молдавский лидер «маневрирует», убедившись, что «тупое и злобное» отрицание Дня Победы на Украине «не доводит до добра».

Ранее Санду записала видеообращение, в котором пообещала населению Молдавии провести празднование 9 Мая, а также призвала граждан «не сеять ненависть и разделение». Слова молдавского лидера прозвучали на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую местные власти назвали «символом войны».

Сама президент заявила, что этому атрибуту место «в мусорном ведре истории». Оппозиционные политики оспорили запрет в Конституционном суде страны. Руководства Приднестровья и гагаузской автономии жестко раскритиковали позиции официального Кишинева и отказались вводить аналогичный запрет на символы Великой Отечественной войны на своей территории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала недопустимыми высказывания главы молдавского государства о георгиевской ленте.

Алексей Пушков День Победы Молдавия
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