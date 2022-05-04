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Украинец напал на соотечественника в одном из баров Бруклина, приняв его за русского

Егор Провоторов
Происшествия
Украинец напал на соотечественника в одном из баров Бруклина, приняв его за русского
Фото: depositphotos

Украинец напал на соотечественника с разбитой бутылкой в одном из баров Бруклина, посчитав, что тот является русским из-за русского языка, на котором говорил оппонент. Инцидент, по данным New York Post, произошел 25 апреля в 3:40 утра по местному времени.

По информации журналистов, один украинец заявил другому, что тот «выглядит как русский». Несмотря на заверения о том, что мужчина тоже родился на Украине, земляк ему не поверил.

— Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы, — заявил пострадавший в результате конфликта молодой человек.

Затем дебошир потребовал от соотечественника и его друзей произнести украинское слово «паляница», которое, по информации журналистов, носители русского языка произносят с большим трудом.

Затем подозреваемый схватил две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил острыми краями своего оппонента в лицо и шею. Мужчине наложили швы, пишет РИА Новости.

Накануне «Вечерняя Москва» писала, что попытка объяснить Западу и США свою позицию в отношении роста национализма на Украине была предпринята Россией не раз, но к ее аргументам там оставались глухи.

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