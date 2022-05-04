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Более полумиллиона газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года

Георгий Соланович
Город
Более полумиллиона газовых приборов проверили в квартирах Москвы с начала года
Фото: shutterstock

Специалисты АО «Мосгаз» с начала 2022 года проверили 565 тысяч газовых приборов в столичных квартирах. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

— Почти 565 тысяч газовых приборов проверили в столичных квартирах с начала года. Это почти треть их общего количества, — уточняется в сообщении.

В Telegram-канале городского хозяйства Москвы также напомнили, что специалисты ежегодно проводят техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Точную дату визита мастера можно узнать на сайте «Мосгаза», с помощью Telegram-бота организации или голосового помощника «Алиса».

21 апреля столичные газовики напомнили о правилах газовой безопасности в быту в преддверии майских праздников. Так, рекомендуется перекрыть газ, если вы собираетесь провести праздник вне дома. При этом если перекрыть кран на общедомовом стояке, то газа не будет у всех его потребителей.

Также в «Мосгазе» рассказали, как подготовить газовое оборудование перед отъездом из дома в период майских праздников.

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