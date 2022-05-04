СМИ: Евросоюз может предложить отключение Сбербанка и Россельхозбанка от SWIFT

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Европейская комиссия намерена предложить отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от системы SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник, 3 мая, пишет газета Politico.

По данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые санкционные меры также распространятся на российский Сбербанк, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что шестой пакет санкций Европейского союза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, а также полное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ к концу года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников, близких к ситуации. Представители 27 стран блока намерены обсудить вышеуказанную инициативу в среду и могут принять решение к концу нынешней недели, пишут американские журналисты.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.