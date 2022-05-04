Эксперты рассказали, как изменится курс доллара после майских праздников

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Эксперты дали прогноз, как изменится курс доллара после майских праздников.

Финансовый аналитик Владислав Антонов сообщил, что в настоящее время у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых мер ЦБ РФ. С падением импорта резко сократился спрос на иностранную валюту. По мнению эксперта, к середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80, курс евро может вырасти до 85 рублей.

Если говорить о середине мая, то тут преобладает вероятность умеренного ослабления курса рубля. Такое мнение высказал инвестиционный стратег Александр Бахтин. По его словам курс доллара в середине мая будет находиться на отметке в 75–82 рубля.

К какой границе — верхней или нижней — может тяготеть валютная пара, будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Во-первых, от того, продолжит ли ЦБ РФ смягчать меры валютного контроля. Также влияние будет оказывать геополитическая ситуация, передает Life.ru.

Финансовый аналитик Наталья Мильчакова напомнила, что в начале мая пройдет заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, который по его итогам обнародует решение по процентным ставкам. Это может подтолкнуть американскую валюту к существенному укреплению и, соответственно, к небольшому ослаблению рубля, передает ФАН.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, к чему приведет снижение ключевой ставки ЦБ.