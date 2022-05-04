Евросоюз предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

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Европейский союз предложил ввести санкционные меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом в среду, 4 мая, пишет агентство Франс-Пресс со ссылкой на соответствующий документ.

— Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, — говорится в сообщении.

Уточняется, что санкции могут быть введены в рамках шестого пакета европейских антироссийских ограничений, передает РИА Новости.

25 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества. Об этом он сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля. Кроме того, предстоятель Русской православной церкви отметил, что, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников, Россия будет непобедима. По его словам, храм — это общенациональная святыня и одновременно храм-памятник, который был создан в знак объединения всех русских земель. Патриарх также добавил, что сейчас русский народ особенно нуждается во внутреннем единстве.