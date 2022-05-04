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Увеличены интервалы движения поездов на «серой» ветке метро

Елена Самойлова
Происшествия
Увеличены интервалы движения поездов на «серой» ветке метро
савеловская метро

Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поезда задерживаются из-за работ по проверке инфраструктуры, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 апреля сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться бизнес-классом на поездах «Аэроэкспресса» с 1 по 10 мая.

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