Увеличены интервалы движения поездов на «серой» ветке метро
Интервалы движения поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Поезда задерживаются из-за работ по проверке инфраструктуры, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
27 апреля сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться бизнес-классом на поездах «Аэроэкспресса» с 1 по 10 мая.