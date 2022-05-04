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Более 38 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года

Ирина Игнатенко
Общество
Более 38 километров линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото: depositphotos

Мособлэнерго за первый квартал текущего года отремонтировало 38,4 километра воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

В ходе ремонтных работ была проведена замена неизолированных проводов на самонесущие изолирующие (СИП). Этот провод значительно увеличивает надежность работы электросети и позволяет снизить потери при передаче электроэнергии.

Всего в 2022 году планируется отремонтировать более трехсот километров линий электропередач. Наибольший объем ремонтных работ будет выполнен в летний период.

Работы по программе капитального ремонта проводятся силами филиалов Мособлэнерго, а также привлекаемыми на конкурсной основе порядчиками, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За прошлый год в Новой Москве проверили 800 километров линий электропередачи с помощью беспилотных аппаратов. Об этом сообщили сотрудники комплекса городского хозяйства столицы. Работы, в рамках которых происходит выявление растительности в охранных зонах линий электропередачи, проводятся с помощью беспилотников самолетного типа.

Подмосковье Ремонт линии электропередачи
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