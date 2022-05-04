Репетиция авиационной части парада Победы прошла над Красной площадью

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Авиация пролетела в небе над столицей в рамках репетиции парада Победы 4 мая.

В репетиции в сопровождении двух истребителей МиГ-29 пролетел самолет Ил-80, ракетоносец Ту-95МС в сопровождении Су-35С, ракетоносец Ту-160 в сопровождении Ил-78.

В небе над городом также пролетели бомбардировщики Ту-22М3, самолеты МиГ-31И и МиГ-31БМ.

В воздух также поднялись девять самолетов «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «Кубинский бриллиант».

Около 11 тысяч человек, 131 образец техники и 77 летательных аппаратов будут принимать участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, впервые в пешем строю можно будет наблюдать парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, по главной площади Москвы также проедут 122-миллиметровые РСЗО с системой управления наведением и огнем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.