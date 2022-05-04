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Автозаки с кондиционерами и туалетами начнут поставлять в Москву

Полина Долганова
Общество
Автозаки с кондиционерами и туалетами начнут поставлять в Москву
Фото: РИА Новости

Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в столице. Об этом в среду, 4 мая, сообщила уполномоченный по правам человека в городе Татьяна Потяева.

— Будет выпускаться новый автозак с кондиционером, туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей, — заявила она.

Она добавила, что все сотрудники следственных изоляторов вакцинировались от COVID-19.

В изоляторах с недавнего времени также можно получить набор для новорожденного, передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, какие новые лечебные учреждения появятся в столице. Так, например, Департамент строительства Москвы возводит на базе столичных больниц четыре скоропомощных стационара: Научно-исследовательский институт СП им. Н. В. Склифосовского, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и ГКБ им. В. М. Буянова. Экстренную помощь в них будут оказывать по единым современным стандартам.

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