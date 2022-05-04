Два корпуса санатория построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Валуево Карта всех событий

Два корпуса лечебно-реабилитационного центра планируется построить в деревне Валуево в Новой Москве. Об этом в среду, 4 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, под строительные работы рядом с пересечением проектируемых проездов № 5260 и № 7157 был выделен участок площадью около 4,2 гектара. Будущий санаторий будет граничить с Валуевским лесопарком.

— На участке планируется строительство трех корпусов, а также инженерно-технические постройки. Весь комплекс будет возведен в две очереди, а его общая площадь составит около 18,5 тысячи квадратных метров. В будущем этот центр станет приятным местом для отдыха и лечения и войдет в динамично развивающуюся инфраструктуру Новой Москвы, — уточнила Княжевская.

На территории лечебно-реабилитационного центра планируется организовать 45 рабочих мест. Проект строительства также включает в себя создание парковки на 38 машино-мест.

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