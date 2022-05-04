Песков отреагировал на слова о мобилизации 9 мая

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи об объявлении мобилизации в День Победы, 9 Мая, являются полной «чушью и неправдой». Об этом он сообщил в среду, 4 мая.

— Это неправда, это чушь, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого в западных СМИ появилась информация, что российские власти планируют объявить мобилизацию в День Победы.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.